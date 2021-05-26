شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق أمام "نقل النواب": تشغيل القطار الكهربائى بالعاصمة الإدارية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام والى، إنه من المُتوقع أن يتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان" شهر أكتوبر القادم، والذى سيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بافتتاح مشروع جديد كل 6 شهور.

من جانبه، طالب النائب علاء عابد المسؤولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات فى المترو لزيادة حصيلة الدخل، مؤكداً أن ظاهرة الإعلانات علي الطرق العامة والمحور والطريق الدائرى فى مصر يحتاج لدراسة ويحتاج إلى وقفة.

وقال عابد، إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق "الأوت دور" فى مصر حوالى 15 مليار جنيه، داعيًا المعلنين بالإعلان فى مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إعلانات الطرق السريعة والكبارى والتى تشغل قائد المركبة عن الطريق مما يؤدى إلى وقوع حوادث السيارات.

وفى ختام الاجتماع، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإيفادها بإيضاح حول سداد الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية القروض وفوائدها، وكذا مبررات زيادة المبالغ المخصصة فى بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.