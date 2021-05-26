شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لكى نضمن حصول كبار السن على لقاح كورونا لابد من الذهاب لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "سعينا لتلقيح كبار السن فى منازلهم، وكانت لدينا تجربة سابقة ناجحة أيام شلل الأطفال، ولكى نضمن حصول كبار السن على لقاح كورونا، لابد من الذهاب إلى منازلهم لأنهم الأكثر عرضة للإصابة مما يحقق رغبة الدولة في تحصين مواطنيها".

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة دى إم سى: إن شاء الله تكون التجربة ناجحة، وهناك طريقتين للتخفيف من حدة الإصابة أو العدوى أولها التوعية الشديدة واستخدام وسائل النظافة والطريق الثانى استخدام التطعيمات واللقاحات التى تقلل من انتشار المرض وتداعياته، والدولة تتبع كل السبل للتحلص من التزاحم والدولة تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات".

وأكد أن مصر أثبتت أن لديها القدرة على تصنيع اللقاحات، مما يشجع على توطين صناعة اللقاحات، وسوف تغطى احتياجاتها واحتياجات المنطقة وأفريقيا، وتوطين الصناعة فى مصر في الفكر الجديد الذى نبحث فيه توطين الكثير من الصناعات، ونحن منذ عام نسعى للحصول على اللقاحات وتوطين هذه الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن كل اللقاحات لها أعراض وأغلبها أعراض فى مكان الحقن ومن الممكن أن يحدث ارتفاع فى درجة الحرارة أو إحساس بأن الجسم مكسر ولا يوجد من هذه الاعراض أى قلق أو أى خوف وهو دليل على أن اللقاح بدأ تفاعله مع الجسم، ولم نرصد خلال الفترة الماضية أى آثار جانبية خطيرة أو شديدة.