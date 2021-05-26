شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قضايا مهمة فى لقاء الرئيس بوزير الخارجية الأمريكى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، سد النهضة.. القضية الفلسطينية.. مكافحة الإرهاب.. العلاقات الثنائية.. وتوافق على خروج الميليشيات الأجنبية من ليبيا.. 5 قضايا مهمة فى لقاء الرئيس بوزير الخارجية الأمريكى.. الرئيس السيسى: نؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ونتمسك بحقوق مصر المائية.. أنتونى بلينكن: مصر تتمتع بثقل فعال ومؤثر فى الشرق الأوسط وملتزمون بالتوصل لاتفاق فى قضية سد النهضة.



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