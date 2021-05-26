شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: توفير الأجهزة الإلكترونية للمواطن من إنتاج "الهيئة العربية" شئ إيجابى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إقبال الهيئة العربية للتصنيع على تجهيز وإنتاج الأجهزة الإلكترونية للمواطن المصرى شئ إيجابى ويجب الاهتمام به و دعمه، موكدا أن مواكبة التكنولوجيا أصبحت أمر مهم لا غنى عنه.

وأشاد طلعت خلال افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع ، أن وجود مصنع اليكترونيات بهذا الحجم على وبهذه المواصفات العالمية يجعل أمام مصر فرص قوية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

و من جانبها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع الذى يتمتع بمواصفات تكنولوجية عالمية تمنحه فرصة جيدة للمنافسة العالمية و باعالى جودة ، قائلة: "فخورة بوجود هذه الصرح على أرض مصر بلدى".

وأضافت جامع، أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر من أهم المنشأت التى تساعد الوزارة فى تنفيذ خطتها لزيادة المكون المحلى والاعتماد على الصناعة المصرية.



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (7)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (8)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (9)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (10)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (11)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (12)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (13)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (14)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (15)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (16)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (17)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (18)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (19)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (20)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (21)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (22)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (23)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (24)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (25)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (26)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (27)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (28)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (29)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (30)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (31)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (32)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (33)