شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في مصر غدًا .. شبورة ودرجة الحرارة تصل لـ42 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر درجات الحرارة غدًا الخميس في الإرتفاع على جميع الأنحاء في مصر بشكل طفيف، حسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء وتتكون الشبورة المائية في الصباح، وتصل إلى درجة الحرارة إلى 42 درجة على 3 أماكن على جنوب الصعيد.

تتراوح درجات الحرارة غدًا في مصر للعظمي بين 26 درجة و42 درجة، بارتفاع طفيف لأعلي درجة حرارة في مصر بدرجة واحدة عن تقرير حالة الطقس في مصر اليوم والذى كانت تتراوح فيه بين 26 درجة و41 درجة.

تشير توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس إلى طقس weather شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد، وحار على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والوجه البحري.

ويكون معتدلاً نهارًا على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون طقس الغد لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط متطابقة، وأن تكون حالة البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس في مصر غدًا .. شبورة ودرجة الحرارة تصل لـ42

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا لليوم الثالث على التوالي على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي مدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

واستمرار نشاط الرياح يعتبر من أهم ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس غدًا الخميس، والتى تنشط على القاهرة الكبري والسواحل الغربية بشكل متقطع.

تكون الرياح شمالية شرقية سرعتها 16 عقدة على القاهرة الكبري، بينما تكون شمالية غربية على شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية وسرعتها بين 18 و10 عقدة.

يتوقع أن تكون الرطوبة النسبية غدًا على القاهرة بين 65-25، وفى السواحل الشمالية بين 90-40، وفى جنوب الصعيد 30-25، وفى شمال الصعيد 25-15.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الخميس

ترتفع درجات الحرارة خلال طقس غدًا الخميس عن طقس اليوم وتصل الحرارة إلى 42 درجة على أسوان والأقصر وإدفو.

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة غدًا الخميس إلى 36 درجة للعظمي بدلاً من 35 اليوم، كما تنخفض درجة الحرارة العظمي على الإسكندرية خلال طقس الغد إلى 29 درجة بدلاً من 27 خلال اليوم، كما تصل درجة الحرارة العظمي في أسوان إلى 42 درجة غدًا مقابل 41 اليوم.

درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة غدًا على الإسكندرية والقاهرة وباقي المدن المصرية كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 36-21

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-20

طنطا 35-21

بلطيم 29-21

شبين الكوم 36-21

دمنهور 34-21

مطروح 26-18

السويس 36-20

بورسعيد 28-21

الإسماعيلية 36-19

العريش 31-19

الزقازيق 36-22

دمياط 28-21

المنصورة 35-22

نويبع 36-26

كاترين 31-18

الغردقة 37-25

شرم الشيخ 36-26

المنيا 37-22

أسيوط 38-23

أسوان 42-24

إدفو 42-25

الأقصر 42-24

قنا 41-23

أبوسمبل 40-22

بني سويف 37-22

الفيوم 36-22

الوادي الجديد 40-23

سوهاج 39-23

حلايب 35-27

شلاتين 38-26

الطقس في مصر غدًا .. شبورة ودرجة الحرارة تصل لـ42