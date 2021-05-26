شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» يواصل أعمال التطهير والتعقيم لعدة منشآت خدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات الخدمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات التعقيم والتطهير، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف عثمان، انه تم تطهير 104 وحدات بيطرية و٣٩ مجزرًا حكوميًا، وعدد من مقار المجالس القروية على مستوي المحافظة، وعدد من دور الرعاية بمدينة المنيا.