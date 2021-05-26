شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا: تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1431 مواطنًا بقرية الجهاد في العدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، الأربعاء، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الجهاد بمركز العدوة، خلال يومي 24 و25 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1431 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 244 حالة جراحة و349 حالة اطفال و227 باطنة و80 قلب و80 نساء و68 تنظيم اسرة و101 اسنان و144 حالة انف واذن و138جلديه، إلى جانب انه تم عمل 102 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتيه وعمل 14 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 81 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 16حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ89 مترددًا، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.