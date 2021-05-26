شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة يواصل حملة طرق الأبواب للحث على تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء تنفيذ حملة طرق الأبواب، لتوعية المرأة بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، في بيان، الأربعاء، أن الحملة مستمرة حتى الخميس 27 مايو الجارى.. حيث تشارك 50 رائدة من المجلس وعدد من عضوات المجلس والمتطوعات بهدف توعية وحث المرأة وأسرتها على التسجيل والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حملة اليوم استهدفت مناطق وأحياء: عاطف السادات، الشوربجى، السمران، آل عروج، وسط المدينة، ضاحية الجيش، العبور، الريسة، الزهور بالعريش، إلى جانب قرى: قاطية، اقطية، التلول، الروضة، النصر، وبالوظة ببئر العبد، والشيخ زويد بإجمالي ٢٦٠٠ زيارة و٢٥٠٠ سيدة و١٠٠ من الرجال، حيث قامت عضوات الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وكذلك توعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

ويطلق المجلس القومي للمرأة هذه الحمله في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.