شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية للأنفاق»: تشغيل خط «الكيت كات- عتبة» إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تشغيل خط مترو «الكيت كات- العتبة»، مرورًا بـ«الزمالك وماسبيرو»، فى إبريل 2022، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مول بمحطتى مترو «البوهى» و«ماسبيرو».

وأضاف «والى»، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة (2021- 2022)، أنه سيتم مد خطوط مترو الأنفاق من محطة عدلى منصور بمحطات جديدة حتى مصر الإسماعيلية والعبور وبدر والعاشر من رمضان وحدائق بدر ومحطة العاصمة الإدارية والمدينة الرياضية ومحطة العاشر 2، ليصل طول الخط إلى 107 كيلوأمتار، مؤكدًا أن هناك مخططًا للوصول بالمترو إلى «بلبيس».

وقال علاء عابد، رئيس اللجنة، إن قطاع النقل والمواصلات شهد نقلة غير مسبوقة، فهناك دول لم تحقق ما تم تحقيقه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا: «خلال 6 سنوات تحققت ثورة اقتصادية وصناعية وثورة فى الطرق وفى كل المجالات.. لدينا رئيس نفتخر به ومسؤولون يؤدون عملهم بكل جد».

واستعرض محمد سيد منصور، مسؤول قطاع المالية بالهيئة القومية للأنفاق، موازنة العام الجديد، مؤكدًا أنه منذ تحوّل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تزايدت مسؤوليتها عن كل الخطوط وتضاعفت بنود الكهرباء والمياه، وبلغ حجم الإيرادات 3 مليارات و900 مليون.

وأشار ممثل وزارة التخطيط إلى وضع 76 مليارًا ديونًا خارجية تمت الموافقة عليها وتوزيعها على المشروعات الكبرى، ومنها مشروعات الأنفاق.