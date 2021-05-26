شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى»: مصر بذلت جهودًا واسعة للتهدئة على الجبهة «الفلسطينية- الإسرائيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بذلت جهودًا واسعة فى سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية - الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يؤكد دورها الحيوى والفاعل، وقوة تأثيرها إقليميًا وعالميًا.

وخلال اجتماع الحكومة برئاسته، ثمّن «مدبولى» الخطوات التى يتخذها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها فى الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح الدولة فى تبؤ المكانة التى تستحقها خارجيًا، وصورتها الإيجابية فى أعين العالم.

وتطرق «مدبولى» إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام، برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، مؤكدًا أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروجه بالصورة التى يأملها الجميع، لتوفير حياة كريمة بالفعل لأهالى القرى.

وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، أشار «مدبولى» إلى أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالإفراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية، ممثلة فى «مصلحة الجمارك»، بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات، وليست الجهات المعنية التابعة لها، بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية، وتطرق، كذلك، إلى مقترحات وزارة المالية، لتقليل عدد الجهات الرقابية، إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التى تستوردها المصانع الإنتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء).

وناقش «مدبولى»، خلال الاجتماع، أهم المشروعات التى أنجزتها وزارة المالية خلال الفترة من 2018 لـ2021، إلى جانب خطة المشروعات المستقبلية، إذ أكد الوزير الدكتور محمد معيط أن الخطة الاستراتيجية تتضمن التوصّل إلى جهاز حكومى رائد، كنموذج يُحتذى به على المستويين الإقليمى والعالمى، واقتصاد مصرى رائد، يُحتذى به على الخريطة العالمية، عبر رسم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة، بما يحقق النمو الاقتصادى الشامل، والضبط المالى، والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة.

وعرض «معيط» نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى بيان الصندوق، الصادر الأربعاء، الذى كشف انتهاء بعثته من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتمانى لمصر، وأظهر التزام الدولة بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضى، ما ساعد على تحقيق أهداف البرنامج، المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازى مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وفنّد «معيط» الجهود المبذولة فى مشروعات الميكنة وتحقيق التحول الرقمى فى قطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث تناول الخطوات السريعة التى اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ منظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، مؤكدًا أنه تمت ميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، بدءًا بإعداد الموازنة، وانتهاءً بإعداد الحساب الختامى، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وربط التحصيل الإلكترونى بالمنظومة المشار إليها. وفيما يتعلق بنظام ميكنة رواتب العاملين بالدولة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تخصيص المرحلة الأولى من النظام للجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى للمرتبات والموردين، إلى جانب التوسّع من خلال تطبيق التحصيل الإلكترونى للضرائب المصرية والجمارك.

وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جهود مواجهة «كورونا» وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقى اللقاحات، وعرضت تقريرًا تضمن إجمالى الإصابات عالميًا، وكذا إجمالى أعداد الوفيات، إلى جانب إجراءات الحجر الصحى المُتخذة مع القادمين على رحلات عدد من الدول.

وحول فاعلية اللقاحات فى ضوء تحور الفيروس، لفتت وزيرة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لم تظهر أى متغيرات تقوّض بشكل كبير فاعلية اللقاحات، وأضافت: «تم استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصينى بمصر، تكفى لتصنيع نحو مليونى جرعة من اللقاحات، كما تم استقبال 500 ألف جرعة من اللقاح ذاته، ومن المُقرر تصنيع 40 مليون جرعة منه بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة»، حيث إن «فاكسيرا» ستصبح المصنع الرئيسى لشركة «سينوفاك» الصينية فى إفريقيا.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات لتصل إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية، بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا، وافتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح لعدد من الجهات، إلى جانب إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم «15335» بالتعاون مع هيئة الإسعاف، والتوسّع فى تطعيم المواطنين بالمناطق الصناعية فى محافظات (السويس، الشرقية، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية).

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطنى البارز.

كما وافق على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق أهداف المنظومة التى تتمثل فى تقليل زمن الرى، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

وصرّح المجلس لوزارتى «التعليم العالى، والزراعة» بإبرام عقد مشاركة مع شركة «إيفا فارم» لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس «كورونا».