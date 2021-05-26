شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتسوية التشابكات المالية بين بنكى الاستثمار القومى و«الأهلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى، بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين البنكين.

ووقّع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.

ويأتى البروتوكول فى ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومى، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم جميع جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلى بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية فى هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومى بالشروط والآليات التى تم التوافق عليها فى هذا البروتوكول.

وأوضحت «السعيد» أن هذا البروتوكول يأتى أيضًا فى إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومى، ووضعه على مصافّ البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، سعيًا لاستمرار دوره المحورى كإحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما أسهم فى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى جميع المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.