شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيرة الصحة»: توفير خدمات تلقى لقاح كورونا بالمنازل للمرضى غير القادرين على الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولًا على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

وأضاف أن المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح كورونا لهم بالمنازل هم (المصابون بشلل نصفى أو رباعى أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التى تؤثر على الحركة الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر فى الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكى، ومرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلى).

وأشار «مجاهد» إلى أن التطعيم بالمنازل يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، وإمدادهم بالدعم اللوجستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم، ويشمل: (صندوق التبريد لحفظ اللقاحات، ونماذج الموافقة المستنيرة، وكارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية، وأجهزة قياس الضغط والسكر)، مشيرًا إلى توافر سيارتى إسعاف مجهزتين بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقيهم اللقاح.

ولفت المتحدث الرسمى للوزارة إلى أنه تم تخصيص 27 مركزًا ضمن المراكز المخصصة لتلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية كنقاط انطلاق رئيسية لتوفير خدمات تلقى اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة، وأنه بعد استقبال طلبات المواطنين يتم تعديل أماكن تلقى اللقاحات المحددة لهم على المنظومة الإلكترونية تلقائيًا من مراكز التطعيم المختلفة إلى المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات بالمنازل، وإرسال قائمة المواطنين الذين يرغبون فى الحصول على اللقاح بالمنازل لمديرى المراكز للتواصل مع المواطنين لتوفير اللقاح بالمنزل لهم وذلك بعد تقييم حالتهم الصحية.

وكشف «مجاهد» أن الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة ويعانون من مضاعفاتها يمكنهم التواصل مع هيئة الإسعاف على الرقم (123) لطلب سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مركز لتلقى اللقاح، وذلك بعد تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية والحصول على موعد التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 987 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 187691 حالة، فيما تم تسجيل 1140 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 49 حالة جديدة.

وأكد الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن نظام تداول المستحضرات بالسوق المصرية لا يتم إلا بعد موافقة «الهيئة»، وأنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة فى منح الشركات المنتجة اللقاح رخصة الاستخدام الطارئ، مؤكدا أن جميع اللقاحات التى حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ فى مصر آمنة وذات جودة.