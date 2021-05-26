شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة ضد أستاذ بـ«علوم الإسكندرية».. ورئيس الجامعة: سنتخذ الإجراء المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدة الغضب من مدرس بكلية العلوم، جامعة الإسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تجاوزت ما سببته أحداث غزة من استنكار وغضب، حتى قررت إدارة الكلية، غلق خانة التعليقات على الصفحة الرسمية لها، بعدما بلغ إجمالى التعبيرات، على التهنئة بقرار ترقية المدرس، في أقل من 48 ساعة، 186 ألفا، منها: 182 ألف تعبير غاضب، و2800 تعبير ضاحك، مع 1100 إعجاب فقط، فضلا عن 40 ألف تعليق، و18 ألف مشاركة، في سابقة ربما هي الأولى من نوعها، في جامعة الإسكندرية، والجامعات المصرية بشكل عام.

وكانت إدارة الكلية نشرت على صفحتها الرسمية، برقية تهنئة من عميد ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية العلوم، للدكتور محمود مرسى أحمد، المدرس بقسم الكيمياء، وهو ما أثار موجة غضب «فيسبوكية»، غير عادية شملت آلاف التعليقات السلبية من الطلاب، لتتحول برقية التهنئة لنذير شؤم على المدرس.

جاءت تعليقات الطلاب، متهمة المدرس بكلية العلوم، بالتكبر والتعالى على الطلاب، والسخرية منهم وإحراجهم أمام زملائهم.

وقالت الدكتورة أمانى اسماعيل، عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، إنه على الرغم من أن 90% من التعليقات على برقية التهنئة لا يعرفون الدكتور شخصياً وإنما كتبوا تعليقات ساخرة من نوعية «تأدية واجب أو زهق من غلق قهوة مثلاً»، مشيرة إلى أنها طلبت مقابلة الدكتور محمود مرسى، ورئيس قسم الكيمياء بالكلية، للوقوف على تفاصيل الموضوع خاصة وأنه بات «تريند» على جوجل.

وأوضحت العميدة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن المدرس يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه وأساتذته، لكن معروف عنه أنه «ناشف شوية» مع الطلبة، مشيرة إلى أن طبيعة السكاشن في الكلية باعتبارها كلية معتمدة، أن أي طالب يتأخر عن موعد السيكشن نصف ساعة لا يجوز دخوله، مستطردة: لكن «التهزيق» للطلاب وإهانتهم والإساءة لهم أمر غير مقبول، كما أن احترام الأستاذ والحفاظ على هيبته أمر ضرورى أيضا.

ولفتت إلى أنها لم تتلقى أي شكوى من الطلاب طوال فترة تعيين المدرس والتى تتجاوز 6 سنوات، فضلاً عن وجود مكتب شكاوى داخل الكلية، مضيفة: الغريب «إنى لما سألت عنه لقيت أساتذته بيشكروا فيه باعتباره طالب علم ممتاز».

وفى أول رد رسمى، على الواقعة، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إنه وجه عميدة كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسى، مؤكدا تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد المدرس، وفى حال عدم ثبوت الوقائع سيتم توجيه الدكتور محمود مرسى لتحسين معاملته للطلاب، وقال إنه من موقعى كرئيس جامعة وكأب للطلاب «لن أتاخر عن اتخاذ الإجراء المناسب».