شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على موازنة «التنمية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للعام المالى 2021/ 2022.

وقال اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس الهيئة، في كلمته أثناء اجتماع اللجنة،الأربعاء، إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرع الهيئة، والتى تمثل 27 فرعا بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع ببنى سويف، ورفع كفاءة فرع المحلة الكبرى، الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تطوير فرع جاردن سيتى بالقاهرة، وتم التعاون مع المحافظين، لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 وهذا سيحقق طفرة للهيئة.

وأضاف أنه يتم تجهيز دليل لتوحيد الإجراءات بكافة الأفرع، وتدريب كافة العاملين بالهيئة، وحتى الآن تم استخراج 13 ألفا و561 رخصة تشغيل، و5106 رخص دائمة.

وأوضح أن الهيئة نفذت 17 مجمعا صناعيا، وعدلت بعض الشروط في 7 مجمعات صناعية ببعض المحافظات، منها بنى سويف والبحر الأحمر والغربية، وتم تشكيل لجان، ستبدأ الأسبوع المقبل، بالمرور على المحافظات لمعاينة جميع الأراضى الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للهيئة 6 مليارات جنيه، والموازنة الجارية 701 مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتى، لافتا إلى أن موازنة العام الماضى كانت 5 مليارات جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض، وتم تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسؤولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.

وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستستدعى هيئة تنمية الاستثمار، لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة، مضيفا أنه يجب على الهيئة أن تدرس السوق جيدا لوضع رؤية لاستخراج التراخيص التي تحتاجها السوق، كما يجب سرعة تداول الخريطة الاستثمارية للتسهيل على المستثمر.

وأضاف أن الفائدة ليست في زيادة عدد المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التي تم إنشاؤها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض، ضاربا المثل بالمجمع الصناعى ببنها، الذي تم صرف المليارات عليه وحتى الآن لا يتم استغلاله.

وطالب رئيس اللجنة، هيئة التنمية الصناعية، بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، مع إخطار اللجنة بمساحة الأراضى الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الأراضى التي تم استغلالها بالفعل.

وتساءل النائب محمد حمدى، عضو لجنة الصناعة، عن مدى تنفيذ قانون ٨٣ الخاص بتبعية أي أراض صناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقال إن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصرى، والهيئة هي العمود الفقرى لوزارة الصناعة، مطالبا الهيئة بتبنى وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، ووضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية.

وفيما يخص المجمع الصناعى بقويسنا، أضاف حمدى أن هذا المجمع به مشكلات خاصة، لأنه تم إيقاف العمل به، متسائلا عن مصيره، لأن المستثمرين هناك يعانون من خسائر فادحة، بعد أن دفعوا ثمن الأرض بالكامل منذ ٢٠١٧ وحتى الآن لم يتسلموا الأراضى. وأوضح اللواء محمد الزلاط أن قانون ٨٣ لم يفعل حتى الآن، وعن وضح رؤية للهيئة، قال إنه تم مؤخرا وضع هذه الرؤية وتشمل 9 محاور سيتم تفعيلها قريبا.