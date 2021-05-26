أخبار مصر

مصرع طفلة وإصابة ٩ أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بوسط سيناء

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة ٩ أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ٩ أشخاص آخرين، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق «نخل/صدر الحيطان» في منطقة صدر الحيطان بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن مصرع طفلة، ٣ سنوات، وإصابة ٩ آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجه مستشفي نخل المركزي، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا