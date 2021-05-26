شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة ٩ أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ٩ أشخاص آخرين، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق «نخل/صدر الحيطان» في منطقة صدر الحيطان بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن مصرع طفلة، ٣ سنوات، وإصابة ٩ آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجه مستشفي نخل المركزي، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.