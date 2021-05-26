شكرا لقرائتكم خبر عن حبس «مستريحة المنوفية» 4 أيام على ذمة التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، الأربعاء، بحبس «ه.ز» وشهرتها أم عبده، والمعروفة إعلاميًا باسم «مستريحة المنوفية»، 4أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لها في الموعد القانوني.

وقال عبدالحميد فودة، محامي الضحايا إن النيابة أمرت بحبسها بعد مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها وهفي «النصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق».

ومن جانبه، أكد عادل العربي محامي المتهمة أن موكلته أنكرت التهم المنسوبة إليها في النصب على المواطنين في المبالغ المالية.