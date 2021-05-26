شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ضلع زائد بالرقبة لسيدة ٣٠ عامًا في مستشفى أسوان الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بقسم جراحة الاوعية الدموية بمستشفيات جامعة أسوان، الأربعاء، في إجراء عملية جراحية باستئصال ضلع زائد بالرقبة بالفقرات العنقية لمريضة تعاني من تورم بالذراع الأيسر مع حدوث جلطات متكررة بالأوردة العميقة بالذراع الأيسر، حيث تم استئصال الضلع الزائد كاملًا.

وأكد الفريق الطبي أن حالة المريضة مستقرة، مشيرًا إلى أنها تتلقى العلاج اللازم.

قام بإجراء العملية فريق من أطباء جراحة الأوعية الدموية ضم الدكاترة محمد احمد اسماعيل رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية واحمد خلف مدرس جراحة الاوعية الدموية ومصطفي اسماعيل مدرس مساعد جراحة الاوعية الدموية وعبدالهادي محمد اخصائي جراحة الاوعية الدموية ومحمد خليفة طبيب مقيم جراحة الاوعية الدموية وطاقم قسم التخدير برئاسة الدكتور هاني رسلان مدرس التخدير بالاضافة إلى اعضاء هيئة التمريض.