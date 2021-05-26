شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يناقش مشروع تطوير المساجد الأثرية بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأربعاء، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار (الإسلامية ،القبطية واليهودية) بوزارة السياحة والآثار لمناقشة مشروع تطوير المساجد الأثرية بالمحلة الكبرى ،وذلك بحضور النائب محمود الشامي ،حيث تم عمل حصر لهذه المساجد والبالغ عددها (7) مساجد بمدينة المحلة الكبرى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف تطوير مسجد عبدالله عاص والذي يتم تطويره من خلال الهيئة العربية للتصنيع بدعم من وزارة الأوقاف بقيمة 4 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل، كما ناقش المحافظ موقف تطوير جامع المتولي والذي يعتبر أحد أهم المساجد في المحافظة، حيث تم عمل مقايسة لتطوير الجامع ليعود إلى رونقه المعهود.

وأكد رحمي أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المشاريع هو وضع المحافظة على خريطة السياحة الداخلية والوجهات الدينية للمسافرين من كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لاستكمال فكرة مزارات اليوم الواحد، حيث يأتي الزائر ليتجول بكافة المزارات بالمحافظة من زيارة (المسجد الأحمدي بطنطا، مسار العائلة المقدسة بسمنود والمساجد الأثرية العريقة بالمحلة الكبرى) مما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة التجارية في هذه المدن من رواج حركة البيع والشراء وتغير أنماط الأنشطة المقدمة بها، مؤكداً على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع تطوير المناطق الأثرية والتاريخية بكل بقعة من بقاع المحافظة .

كما وجه المحافظ بإطلاق مبادرة لرفع الوعي الأثري لدى المواطنين من خلال حملة تنظمها المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية ك (الآثار، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي) بالإضافة إلى الاستعانة بشباب فريق متطوعي الغربية.

وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير كافة المناطق الأثرية العريقة ذات التاريخ والمعمار الأثري المميز، كما أكد على انعكاس المشروع على رفع كفاءة تلك المناطق وإبرازها لتشجيع السياحة الداخلية.

ومن جانبه أكد النائب محمود الشامي أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ هذه المشاريع الضخمة ليتم بانتهائها وضع المحلة الكبرى على خريطة المناطق السياحية والأثرية المقصودة بالزيارة في المحافظة، مؤكداً على استمرار التعاون الكامل مع المحافظة وبذل كل الجهود لخدمة أهالينا بالمحلة وتحقيق التطوير الشامل بها.

يُذْكَر أنه تم تسجيل (18) مسجد ذو طابع أثري على مستوى المحافظة منها (7) بمدينة المحلة، بجانب التخطيط لضم (39) مسجد آخر خلال الفترة القادمة .