شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار»: إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب حتى مايو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال عدد من المشروعات الأثرية التي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ منها مشاريع ترميم المقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة، وقصر محمد على بشبرا، وجامع الطنبغا الماردانى بالقاهرة التاريخية، ووكالة الجداوى بمدينة إسنا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الأربعاء، وتم الاتفاق خلال الجلسة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالترويج لهذه الافتتاحات الوشيكة.

ووافق المجلس على استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب للمناطق الأثرية والمتاحف حتى مايو 2022، استمرارًا لسياسة الوزارة لدعم السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، والعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة إليها عن طريق تشجيع رحلات اليوم الواحد من مدن البحر الأحمر إلى وادى النيل.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسوبق السياحة الثقافية لـ«المصرى اليوم»، إن استمرار إرجاء الأسعار الجديدة، أمر إيجابى من جانب الجهة الإدارية تقديرا للظرف الراهن لواقع حركة السياحة العالمية، متوقعًا أن انتشار اللقاح وتطعيم العاملين في القطاع السياحى سيؤدى لتحسن في الطلب على السياحة المصرية.

وأضاف أن الافتتاحات الجديدة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعى، تساعد على استمرار الصورة الإيجابية للمقصد السياحى، مجددًا مطالب اللجنة بسرعة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى في الصعيد، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية على المنتج السياحى في الصعيد.