شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لـ«تنسيقية الشباب»: الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بلقاء عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين يمثلون جيل الشباب، من أجل الاستماع لنبض الشارع، ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، والوصول إلى أفضل النتائج والمُخرجات، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، موضحًا أنه يتم تنظيم لقاءات شهرية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل العمل على الاستماع لمطالب دوائرهم ومناقشتها والعمل على حلها.

وأضاف «الجزار» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الهدف من تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي تمثل الترجمة العملية والفعلية لنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من أجل ضبط وحوكمة العمران، والتصدى للتشوه العمرانى، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى.

وتابع الوزير: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية. وقال إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية تضمنت وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة، وتحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد وحفظ حق المواطن ومنع التلاعب به.

في سياق متصل، أعلن الدكتور عاصم الجزار أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ من الثلاثاء المقبل، 1 /6 /2021، حتى الخميس 10 /6/ 2021 في تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة في مشروع «بيت الوطن» بمنطقة شمال بيت الوطن، موضحًا أنه يتم الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للتسلم، بعد سداد 1.5% من قيمة الأرض.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (D) من 157: 165 يوم الثلاثاء، والقطع من 166: 175 الأربعاء، وتسليم قطع الأراضى بمنطقة (E) من 31: 43 الخميس 3 /6/ 2021، والقطع من 67: 81 الأحد 6 /6/ 2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (G) من 14: 23 الإثنين 7 /6/ 2021، والقطع من 61: 72 الثلاثاء 8 /6 /2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 9 /6/ 2021، والخميس 10/ 6 /2021، لمن تخلف عن التسلم في المواعيد المقررة.