شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير المالية عددًا من الموضوعات المهمة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأربعاء، عددًا من الموضوعات المهمة منها موقف قطعتى الأرض التي طلبت الوزارة تخصيصهم بمدينة شرم الشيخ، حيث وعد وزير المالية باقامة مجمع للضرائب والجمارك عليها.

وقالت المحافظة في بيان، الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع بحث موقف المبالغ التي قامت الوزارة بخصمها من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة، حيث وعد الوزير ببحث الموضوع وردها مرة أخرى للمحافظة وتم بحث ومناقشة دعم المحافظة بمبلغ مليون جنيه، لدعم الانشطة والسياحة، حيث وعد وزير المالية بالدعم بموازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وتم مناقشة وبحث موقف تنفيذ الأحكام القضائية لعدداً من العاملين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ووعد الوزير ببحث الموضوع مع وزير التربية والتعليم للوصول إلى حلولتم الإتفاق خلال الإجتماع على دعم صندوق النظافة بالمحافظة بمبلغ ٥ مليون جنيه بالموازنة المالية الجديدة 2021 / 2022.ومن جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير المالية لدعمه الدائم لمحافظة جنوب سيناء.

حضر الاجتماع محمود محمد مدير عام المديرية بجنوب سيناء، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وطارق عبدالله مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة.