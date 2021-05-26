شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم «الويبينار» الثالث عن مكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم جامعة حلوان، الثلاثاء المقبل، الويبينار الدولي الثالث في سلسلة الندوات الافتراضية بعنوان «الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى» بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية.

يقام الويبنار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد «نجم» في بيان، الأربعاء، أهمية عقد هذا الويبينار، في ظل جهود مكافحة الفساد، وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة، التي تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات؛ موكدًا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

أشارت د. حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أن هذه السلسلة من الوبينارات فريدة من نوعها كنشاط دولي على مستوى الجامعات وأوضحت أنها التجربة الأولى ولن تكون الأخيرة بعد النجاح الذي حققته السلسلة الأولى والثانية من هذه الويبنارات.