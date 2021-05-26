شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشرح لطلبة بكالوريوس الإكليريكية أهمية السلوك ونقاوة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم، الأربعاء، بطلبة بكالوريوس الكلية الإكليريكية القسم النهارى، حيث ألقى قداسته عليهم كلمة بعنوان "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ."، أشار فيها إلى أهمية الأمانة فى حياة الإكليريكي.



البابا تواضروس الثانى وسط طلاب الكلية الإكليريكية

واستمع قداسته إلى كلمات الطلاب التى عبروا فيها عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه قداسته من اهتمام ورعاية وأبوة فائقة أثناء سنوات تواجدهم بالكلية، كما أجاب قداسته على أسئلتهم.



جانب من اللقاء

وفى نهاية اللقاء أكد قداسته على نقاوة القلب وأهمية السلوك الخارجي كقدوة للمؤمنين.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والقمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي عليها.