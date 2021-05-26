شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التجارة والاتصالات يفتتحان مصنع إليكترونيات الهيئة العربية للتصنيع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزيرا "الاتصالات" و"التجارة والصناعة" مصنع إليكترونيات الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج أول تليفون محمول ولاب توب وتابلت من إنتاج الهيئة بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق بنسبة 25%.

وكشف اللواء أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع إليكترونيات الهيئة العربية للتصنيع، خلال الافتتاح أن المصنع يعتبر الأول فى تجميع كل مكونات البوردة الخاصة بأجهزة المحمول والتابلت واللاب توب، علاوة على إنتاج شاشات التليفزيون والمكنسة الكهربائية والميكروويف وجميع أنواع اللمبات والكشافات الليد.

وأضاف عبد العزيز، أن المصنع أطلق مبادرة لتحويل كافة الكشافات بأعمدة الإنارة الصوديوم إلى أخرى ليد عالية الضغط بإجمالي عدد 3 ملايين 400 ألف عمود إنارة ، لافتا إلى أن المصنع يضم أيضا خط تجميع.

وقال عبد العزيز إن هناك خط إنتاج الكاميرات بطاقة إنتاجية 100 كاميرا يوميا، وتم التعاقد على إنتاج 10 آلاف كاميرا وعدد 1500 جهاز تسجيل.



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (7)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (8)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (9)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (10)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (11)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (12)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (13)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (14)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (15)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (16)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (17)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (18)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (19)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (20)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (21)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (22)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (23)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (24)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (25)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (26)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (27)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (28)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (29)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (30)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (31)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (32)



افتتاح مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع (33)