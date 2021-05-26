شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطرح 25 مسطحا لإقامة أكشاك بالممشى السياحى فى المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة طرح مزايدة علنية عامة بين الشركات والأفراد، لتأجير 25 مسطحا فى الممشى السياحى بالمريوطية التابع لحى الطالبية، لعمل أكشاك.

وحددت محافظة الجيزة جلسة للمزايدة العلنية يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو المقبل، مؤكدة أن قيمة تأمين دخول المزايدة هو 10000 جنيه لمساحات 4×6 لكل مساحة على حدة، و8000 جنيه لمساحات 4×4 لكل مساحة على حدة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن قيمة كراسة الشروط 299 جنيه وتطلب الكراسة من حى الطالبية، لافتة إلى أنه على من يرغب دخول المزايدة إحضار كراسة الشروط والسجل التجارى، والبطاقة الضريبية، والتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية، وبطاقة الرقم القومى، وصحيفة الحالة الجنائية، وتأمين دخول المزايدة، على أن يكون حاصلا على مؤهل عالى أو متوسط وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بديوان حى الطالبية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه على من ترسو عليه المزايدة سداد 10% من القيمة الفعلية الراسية بالمزايدة من إجمالى القيمة الكلية عن مدة العقد، مؤكدة أن العملية تخضع لقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.