شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للقانون الدولى الإنساني لممثلى بعض الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والتي تنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ بعثة القاهرة ــ وجمعية الهلال الأحمر المصري ، وذلك لممثلي بعض الوزارات والجهات التي تتشكل منها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني ومنها: الدفاع ، والعدل ، والخارجية ، والداخلية ، والتعليم العالي ، وجمعية الهلال الأحمر المصرى ، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ، وذلك بديوان عام الوزارة.

ويتضمن برنامج الدورة إقامة خمس محاضرات للتوعية بدور وأهمية القانون الدولي الإنساني ، والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتأثير تغير المناخ على القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني. الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر التي يترأسها وزير العدل، وتختص بتعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدريب الكوادر الوطنية لنشر ثقافته.