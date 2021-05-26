شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حملة إزالة التعديات على نهر النيل تسترد 155 فدان أراض منذ مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، شن حملاتها ضمن الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتى تأتى استمرارًا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتى تم إطلاقها فى مارس الماضى، وأسفرت عن إزالة حوالى 4424 حاله تعدى على مساحة 651 ألف متر مربع تقريباً (155 فدان) ومازال العمل مستمراً فى هذه الموجة حتى الآن.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم أن أعمال المتابعة والتصدى والملاحقة مستمرة وهو ما أدى إلى تدنى ملحوظ فى المخالفات المحررة نتيجة تنفيذ سياسة الردع الفورى.

من جانبه شدد الدكتور محمد عبد العاطى على ضرورة التصدى الفورى لمخالفات الردم بنهر النيل، حيث يعتبر ذلك النوع من التعدى هو أخطر اشكال التعدى لمًا له من آثار خطيرة على قدرة القطاع المائى للنهر على إمرار التصرفات المائية.

وقامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة على مسطح إجمالى 1100 متر مربع بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف بمعرفة المخالفين وبوجود مهندسى الوزارة، كما تم تنفيذ 6 قرارات ازاله مبانى بمسطح 2100 متر مربع بمدينه الفشن ببنى سويف و5 قرارات إزالة مبانى بمسطح 600 متر مربع بمدينه البدرشين بالجيزة .

كما تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بمسطح 1095 متر مربع و 10 حالات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بمسطح 212 متر مربع، وتنفيذ 5 قرارات ازالة ردم ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا، و2 قرار ازالة مبانى أحواش ناحية قرية النجوع بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل فى يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على المجرى، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن 62 ألف حاله تعدى حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنية واعمال ردم وتلوث وغيرها.