حصاد الوزارات.. الصحة تعلن توفير خدمات لقاح كورونا بالمنازل لفئات محددة

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

محمد يوسف

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