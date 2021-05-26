شكرا لقرائتكم خبر عن "الدستورية" تعقد اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الإفريقية 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، في 12 يونيو المقبل، اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمزمع عقده لبحث "العدالة الإلكترونية في أفريقيا" فى ظل جائحة كورونا.

وعقدت المحكمة الدستورية فى 20 فبراير الماضي، اجتماع تحضيري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، ومن المقرر أن تصل نسبة المشاركة إلى 45 محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.