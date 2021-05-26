شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تستقبل فرق تطعيم كورونا بالتعاون مع إدارة الجيزة الصحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الكنيسة الأسقفية بالجيزة فرق تطعيم فيروس كورونا بالتعاون مع الإدارة الصحية، وذلك بحضور رئيس حى جنوب الجيزة وراعى الكنيسة القس ميشيل ميلاد.

وذكر القس ميشيل راعى الكنيسة، أنه تم التسجيل وإعطاء اللقاح لعدد 40 فرد من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، على أن تكون الجرعة الثانية فى منتصف شهر أغسطس القادم.



جانب من التنظيم

وتراعى كافة الكنائس الأسقفية الإجراءات الاحترازية اللازمة واتباع إرشادات وزارة الصحة، حيث وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات داخل كنائسها فلا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات و قياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين، وتطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة بالإضافة للجلوس فى مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين، حيث تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أى أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات، وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء فى المنزل.



تلقى لقاح كورونا



جانب من الفعاليات



جانب من المواطنين



فعاليات التطعيم



لجنة التنظيم



مواطن يتلقى اللقاح