شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عمليا لمجابـهة الأزمات والكوارث ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الآداء للتدريب العملى المشترك لمجابهــة الأزمـــات والكوارث بجميع المحافظات ، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ التدريب العملــى المشترك لمجابـهة الأزمات والكوارث بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

بدأ التدريب بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة، كما جرى فرض عدداً من السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف فى التوقيتات المحددة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة بنى سويف.

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل ، ومستشفى عزل ميدانى.

شمل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية «عام- فنى» بالمحافظة ، عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم ، وكذا تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن بنى سويف ، تأكيدا على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة ، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وفي نهاية المشروع التدريبى جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.