شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى معرض الشرق الأوسط للخزف المعاصر فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان اختيار أعمال الفنان الدكتور ضياء الدين عبد الدايم داود الاستاذ المساعد بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ضمن مقتنيات معرض يقام فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن، حيث يجمع المتحف لأول مرة فنانين معاصرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و"المهاجرين"، والذين عملهم فى المقام الاول يختص بالخزف.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أنه للمشاركة بالمعرض تم اختيار واقتناء الأعمال الخزفية من خلال 3 محاور رئيسية، وهى التراث والتقنية، الهوية القومية، التغيرات الاجتماعية والسياسية، على الرغم من أن تاريخ هذه المنطقة فى إنتاج الخزف مشهور ومحتفى به، إلا أن إنتاج فنانيها للخزف المعاصر غير معروف بشكل واسع، لذلك يهتم المعرض بتقديم الفن الحديث والحيوى فى تجربة الخزف المعاصر فى المنطقة.

وأوضحت الجامعة، أن المعرض يقدم أعمال 19 فنانا من 10 دول بعضهم يستخدم التقنيات والتصميمات القديمة أو يستلهم من ثقافة أمته والآخرون يستخدمون الخزف كوسيلة لإيصال رسالة اجتماعية، ويعتمد اختيار الأعمال على مفهوم يرتبط بالحرفة القديمة وتطورها و صياغتها بشكل معاصرة مع تنوع البلدان التى تمثل خزف الشرق الاوسط و شمال أفريقيا، حيث يمثل دور متحف فيكتوريا و ألبرت فى لندن لعرض مقتنيات تاريخية و معاصرة.