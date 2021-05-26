شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة ينقذ سيدة من الاحتجاز والتعذيب على يد طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة استغاثة تقدمت بها إحدى المؤسسات الحقوقية والتى لجأت فيها إلى المكتب، لإنقاذ إحدى السيدات المقيمات بمحافظة الإسكندرية والتى تعرضت للاحتجاز والتعذيب من قبل طليقها وأهله وتم تهديدها بالقتل وأخذ أطفالها وحرمانها منهم.

وقالت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إن فرع المكتب بمحافظة الاسكندرية قام فور تلقيه الشكوى بإبلاغ الجهات الامنية المختصة بمحافظة الاسكندرية، والتى تحركت على الفور لإخراج السيدة من المكان المحتجزة به، و تم اصطحابها من اجل تحرير بلاغ ضد الجناة، والتحقيق فى الواقعة ومساعدتها فى الحصول على حقها القانونى والمادى منهم، كما جارى العمل حالياً والتنسيق لإلحاقها بأحد دور الاستضافة التابعة لوزارة التضامن".

وأكدت أمل عبد المنعم أن هذا يأتى فى إطار دور مكتب شكاوى المرأة المعنى بدعم ومساندة السيدات المعنفات، وتقديم المساندة القانونية والنفسية ومساعدتهن فى الحصول على حقهن القانونى والمادي، مضيفة ان المكتب يستقبل شكاوى السيدات والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس أب على الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك .