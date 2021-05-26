شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدرب الأئمة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق، دورات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، فى نشر الفكر الوسطى وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل تحديات العصر، وذلك استمرارًا لدور الوزارة فى التوسع فى مجال التدريب والتأهيل.
كما تطلق أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد، ويشارك فيها 30 إمامًا وخطيبًا من موفدى الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (تنزانيا – البرازيل – أمريكا - كازاخستان)، وستكون الدراسة عبر برنامج (zoom)، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول (كتاب قواعد الفقه الكلية - واللغة العربية وتوظيفها فى الخطاب الدينى ) .
وأعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق فتح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أبوابها للتدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم، وذلك فى إطار حرصها على تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات فى مختلف دول العالم.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر صرح متفرد فى مجاله، مشيدًا بالمستوى الذى وصل إليه أئمة وواعظات الأوقاف، مؤكدا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.