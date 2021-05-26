شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدرب الأئمة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق، دورات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، فى نشر الفكر الوسطى وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل تحديات العصر، وذلك استمرارًا لدور الوزارة فى التوسع فى مجال التدريب والتأهيل.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن تنطلق أولى الدورات السبت المقبل، فى أكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور مجموعة مرشحة بمعرفة المديرية من مديريات: "بنى سويف، والمنيا، والفيوم"، على أن يتم عقد هذه الدورات تباعًا، وتختم الدورة بلقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الأئمة المشاركين فيها.

كما تطلق أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد، ويشارك فيها 30 إمامًا وخطيبًا من موفدى الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (تنزانيا – البرازيل – أمريكا - كازاخستان)، وستكون الدراسة عبر برنامج (zoom)، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول (كتاب قواعد الفقه الكلية - واللغة العربية وتوظيفها فى الخطاب الدينى ) .