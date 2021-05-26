شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد 6 وحدات كومباكت ورفع كفاءتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التى تعانى منها بعض المناطق بمدينة أبو النمرس .

عقب الافتتاح أطلع محافظ الجيزة على مكونات المشروع الذى تم تنفيذه على مساحة 3500 م2 لتنقية 12 ألف م3/يوم من المياه بتكلفة 15مليون جنيه والتى تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12 ألف م3 لخدمة أهالى مدينة أبو النمرس بالكامل وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة جيدة .

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المشروع للاطلاع على غرف التشغيل ومأخذ المحطة والمعامل، مشيراً إلى ان محافظة الجيزة تشهد طفرة فى مشروعات مياه الشرب والتى ساهمت فى زيادة تقدر ب600 الف م 3 يوميا للطاقة الإنتاجية خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إجمالى ما يتم انتاجه يوميا لخدمة المواطنين حوالى 2,8 مليون م3 .