شكرا لقرائتكم خبر عن 555 مشروعا بـ144 مليار جنيه.. مشروعات التعليم العالى فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المشروعات القومية بالوزارة بلغت نحو 555 مشروعًا قوميًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 144 مليار جنيه.

وأضاف الوزير فى تصريحاته أن منها 430 مشروعًا بالجامعات الحكومية، و26 مشروعًا بالجامعات الأهلية، و6 مشروعات بالجامعات التكنولوجية، و7 مشروعات بالكليات والمعاهد التكنولوجية، و3 مشروعات بالمستشفيات الجامعية، و81 مشروعًا بالمراكز والمعاهد البحثية، فضلاً عن مشروع تطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا إنشاء بيت مصر بباريس، بالإضافة إلى 6 مشروعات بالجامعات الدولية، و10 مشروعات بالجامعات الخاصة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى وجود 27 جامعة حكومية، تضم 442 كلية، و24 معهدا فنيا للتمريض، و37 كلية ومعهداً للدراسات العليا، كما أن عدد المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى الـ27 جامعة حكومية بلغت نحو 430 مشروعًا، منها 177 تعليمياً، و 118 مستشفى، و 135 خدمياً، بقيمة إجمالية 37 مليار جنيه.

وأوضح وزير التعليم العالى أن خطة الوزارة تستهدف هذا العام الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتشمل هذه الجامعات أسيوط الأهلية، وبني سويف الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وقناة السويس الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وذلك بخلاف بدء الدراسة فى 3 جامعات أهلية فعليًا تضم جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعى القادم، والتى ستضم 9 كليات وتقدم 28 برنامجًا مميزًا، وكذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة سنجور.

ونوه وزير التعليم العالى إلى البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، في مدن شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة، طيبة، أسيوط الجديدة، سمنود بمحافظة الغربية، بخلاف 3 جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: القاهرة الجديدة، وبني سويف، والدلتا بقويسنا، وذلك بهدف إعداد الخريجين المؤهلين للعمل في كافة قطاعات الخدمات والإنتاج، وتحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تقدم برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه جار إنشاء 10 جامعات خاصة جديدة تضاف لمنظومة التعليم العالي، كما أن خطة الوزارة تستهدف جذب مزيد من أفرع الجامعات، حيث تستضيف مصر حاليا 6 أفرع للجامعات الأجنبية، وستسهم هذه الجامعات في جذب الطلاب المصريين والأجانب للدراسة بها بدلا من السفر للخارج.