لليوم الثاني.. مركز لقاحات كورونا بأرض المعارض يستقبل المواطنين للحصول على التطعيمات -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تصوير: أحمد جمعة

استقبل مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، الأربعاء، المواطنين للحصول على تلقي لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية مشددة، لليوم الثاني على التوالي.

ورصدت عدسة "الخليج 365" داخل المركز، إقبالا من المواطنين لتلقي لقاحات كورونا، في أكبر مركز تلقي اللقاحات بمصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أمس، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمى هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر "اليونيسيف".

ودعا مدبولي، إلى الإسراع فى التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكداً أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة فى مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهى لقاحات آمنة، معتمدة ويتم استخدامها دولياً ويتلقاها المواطنون فى دول العالم كلها.

وأشار مدبولي، إلى أن تلقي اللقاح يؤمن حياة أهالينا ويجنبهم حدة الإصابة بهذا المرض، لافتاً إلى أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن تلقي اللقاح يقلل من نسب حدوث المرض، كما يقلل بصورة كبيرة من حدة المرض حال حدوث الاصابة، بما يجعل المصاب لا يحتاج إلى مستشفى أو علاج كبير.

وكانت الدكتورة عبير السعيد، نائب مدير مركز تطعيمات أرض المعارض بمدينة نصر، كشفت خطوات وآلية الحصول على لقاح كورونا، موضحة أن المركز يضم حوالي 96 عيادة بهم 96 فريقا طبيا مجهزا على أعلى مستوى.

وأوضحت السعيد خلال لقائها مع "الخليج 365"، أن العمل يبدأ يوميا في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ما عدا يوم الجمعة، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية في التباعد بين المقاعد وتوزيع الكمامات على المواطنين.

وتابعت السعيد: المركز مجهز لاستقبال أكثر من 10 آلاف يوميا، ولدينا نوعين من اللقاحات "سنوفارم الصيني وأسترا زينيكا الإنجليزي"، وهناك رضاء تاما على المكان والجميع يفخر بوجود هذا المركز على أرض مصر.