شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة لمحكمة الأسرة: «عاوزة أتطلق من جوزي لأن قدراته الذهنية محدودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مئات الأسباب توردها الزوجات في طلباتهن بالطلاق أو النفقة أو الخلع، من خلال دعاوى مقامة أمام محكمة الأسرة، غير أن السبب الذي أقامت من أجله هذه الزوجة دعواها أدهش أعضاء مكتب تسوية النزاعات، وجعل منها «دعوى غريبة» رغم أنها في النهاية طلب لـ«طلاق للضرر».

وقالت الزوجة في الدعوى أمام خبراء التسوية: لم أعد أطيق الحياة مع هذا الرجل، فكل يوم أكتشف أننا غير متكافئين على الإطلاق، ولا رابط واحد فقط يمكن أن يجمع بيننا، ورغم أننى صارحته برغبتى في عدم استكمال حياتى معه وأننى لا أتحمل تفاصيل هذا الزواج، رفض تطليقي «وديا» وطلب منى التنازل عن كافة حقوقي، إذا كنت فعلا أريد الطلاق. وهو ما جعلني ألجأ إلى المحكمة.

المفاجأة التي أدهشت أعضاء مكتب التسوية في تفاصيل هذه الدعوى، هو ما أكدته الزوجة أن سبب طلبها الطلاق هو أن زوجها «رجل غبى»، سألها خبراء التسوية عن توضيح أكثر لهذا السبب، ربما خانها التعبير أو هناك أسباب أخرى أقوى وأكثر تأثيرا، ولكن لم يكن هناك أكثر من أنه «غبى»- على حد قول الزوجة.

قالت إنه لا يحسن التفكير في أي من أمور حياتهما، وأكدت أن السبب فيما وصلت إليه هو التسرع في إتمام الزواج، فلم تستمر خطبتهما سوى 6 أشهر بسبب ضغط أسرتها بعد تقدمها في السن وخوفهم من أن يفوتها «قطار الزواج»، واعتقادهم أنه «العريس اللقطة» جعلها تكتشف هذا العيب الخطير بعد الزواج الذي مر عليه 5 أشهر فقط.

أضافت الزوجة في دعواها «لا يمكننى استكمال حياتى مع رجل قدراته الذهنية محدودة، أراه شخصا غير قادر على اتخاذ أي قرارات سليمة، حتى إن كنت سأضطر لدخول ساحات المحاكم».