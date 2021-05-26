شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة القبض على مسؤول كبير بمياه دمياط برشوة مالية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، تمكنت من ضبط مسؤول كبير بشركة مياه الشرب بدمياط، أثناء تقاضيه رشوة مالية بشارع الجلاء بمدينة دمياط.

كانت معلومات قد وردت لفرع الرقابة الإدارية حول اتفاق بين مسؤول كبير بشركة مياه الشرب بدمياط وأحد الأشخاص بالاستجابة لمطلبه مقابل رشوة مالية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المكالمات وضبط المتهم ومعه السيارة وبداخلها الرشوة المالية أمام أحد محلات الصرافة بمدينة دمياط.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة وملابساتها.