فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس في الغردقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، فرق طبية متحركة لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بجميع مدن المحافظة، ضد فيروس كورونا.

وقامت الفرق الطبية المتحركة بتطعيم كلا من دير الآنبا بولا والقديس انطونيوس بالزعفرانة جرعة أولى وثانية، وتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة والعاملين بمدرسة القديس يوسف بالغردقة.

جاء ذلك حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة

فرق طبية لتطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات بالأديرة والكنائس بمدن المحافظة