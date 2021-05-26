شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم موقع تجمع تعليمي بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة وقرى مركز دسوق عدداً من الحملات وأعمال النظافة والرصف، وتسليم موقع لإقامة مدرسة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم تسليم موقع مبنى مجمع تعليم أساسي عزبة ابو زامل وعزبة شلبي بقرية العجوزين على مساحة فدان تبرع بها أحد المواطنين بالقرية، كما تابعت استكمال وضع طبقات السن والتشغيل بمدخل دسوق لطريق الصالحة، ومنطقة مسجد السودانيين، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحية البينة التحتية من مياه وصرف وغاز بمدخل مدينة دسوق طريق الصالحية، ماراً بحديقة ام القرى، وامتداد شارع الشركات حتى ميدان احمد زويل، تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

دسوق

دسوق