شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية للأنفاق»: تشغيل مترو «الكيت كات- العتبة» إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام والي، رئيس هيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تشغيل خط مترو «الكيت كات- العتبة» مرورا بالزمالك وماسبيرو في ابريل 2022، وأنه سيتم انشاء مول بكل من محطتي مترو «البوهي» و«ماسبيرو».

وأضاف خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022، أنه سيتم مد خطوط مترو الانفاق من محطة عدلي منصور بمحطات جديدة حتى مصر الاسماعلية والعبور وبدر والعاشر من رمضان وحدائق بدر ومحطة العاصمة الادارية وحتى المدينة الرياضية ومحطة إلى العاشر 2 ليصل طول الخط إلى ١٠٧ كيلو، مؤكدا ان هناك مخططا بالوصول بالمترو إلى بلبيس.

وأكد ممثل وزارة التخطيط وضع ٧٦ مليار ديونا خارجيه تم الموافقة عليها وتوزيعها على المشروعات الكبرى منها مشروعات الانفاق وجار رصد تمويل قطار السخنة السريع.

وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن قطاع النقل والمواصلات شهد نقلة غير مسبوقة وهناك دول بدأت قبلنا بسنوات ولم تحقق ما تم تحقيقه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقارن عابد بين الاوضاع قبل 2013 في النقل والمواصلات وحالة التدهور وعدم الامن في ظل حكم الجماعة الارهابية، واضاف انه مع تولي الرئيس السيسي وخلال 6 سنوات حدثت تحققت ثورة اقتصادية وصناعية وثورة في الطرق وفي كل المجالات

وتابع «عابد»: «لدينا رئيس نفتخر به ومسؤولون يقومون بعملهم بكل جد ودولة استطاعت أن تقضي على الإرهاب لتعود مصر لمكانتها».

واستعرض محمد سيد منصور، مسؤول قطاع المالية بالهيئة القومية للأنفاق، موازنة العام الجديد مؤكدا أنه منذ تحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية تزايدت مسؤولية الهيئة عن كل الخطوط وتضاعفت.

بنود الكهرباء والمياه وبلغ حجم الإيرادات الايرادات 3 مليارات و900 مليون ويبلغ متوسط عدد مستخدمي المترو يوميا مليونا و750 في الأيام العادية تصل إلى 2 مليون كما بلغت إيرادات الدعاية والإعلان 140 مليون جنيه.