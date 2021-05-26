رئيس البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور مؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأربعاء، متابعة ميدانية لمقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارات حلايب والشلاتين وأبورماد، لتفقد مدى الاستعدادات نظرا لقرب موعد إجراء الامتحانات؛ ورافقه خلال جولته التفقدية أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات وحسن عبدالباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية وتفقد فضيلته مدى التجهيزات والاستعدادات لمقرات اللجان ومراكز توزيع الأسئلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومستوى التعقيم والتطهير المستمر اليومى.

وأكد «الهوارى» أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية للطلاب وجميع المشاركين بأعمال الامتحانات؛ ويتم التأكد من متابعة إجراءات تطبيق معايير الأمن والسلامة بالمعاهد التي بها مقار لجان للشهادة الثانوية الأزهرية والتأكد من أنه لا توجد عوائق أو مؤثرات قد تؤثر على سير إجراء الامتحانات، كما تم توفير مساحات واسعة لمنع أي تجمعات والتأكد من سبل التهوية الجيدة بكل لجنة.

كما تابع فضيلته مراكز توزيع الأسئلة للدور الأول وكيفية تأمينها والنوبتجيات، وأعمال الصيانة من الكهرباء والأثاثات.

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع استعدادات مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشلاتين وأبو رماد وحلايب