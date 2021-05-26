شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول لقاء وفد اتحاد الطلاب الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول اللقاء الذي عُقد مع ممثلي المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب الموريتانيين بمصر، وذلك بمقر قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.

تناول التقرير أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتي ركزت على مناقشة أوضاع الطلاب الموريتانيين والجهود التي تبذلها الوزارة لتذليل أي عقبات أمام الطلاب الوافدين من موريتانيا، وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتعليم العالي، وحرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة خلال العام الدراسي الحالي بزيادة أكثر من 25 % عن العام الماضي، بالرغم من تحديات وتأثير جائحة فيروس كورونا على جميع دول العالم.

ولفت التقرير إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف الطلاب الوافدين لما يمثله هذا الملف من أهمية خاصة، فزيادة الطلاب الوافدين يؤكد على جدارة نظام التعليم العالي بالجامعات المصرية ويمثل جسرًا للتواصل بين الجامعات المصرية وأبنائها الخريجين بالدول الشقيقة والصديقة.

وتطرق التقرير إلى إشادة الوفد الموريتاني العلاقات المصرية الموريتانية، والتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر، وذلك في ضوء الصعوبات التي تواجه الطلاب الموريتانيين في بعض الدول الأخرى التي تمنعهم من استكمال دراساتهم الجامعية، وقدرة مصر على استيعاب المزيد من الطلاب الموريتانيين انطلاقًا من دورها الرائد في العالم العربي.