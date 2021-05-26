شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن نطعيم 50 ألف من العاملين بالسياحة والمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه تم نطعيم 50 ألف من العاملين في القطاع السياحي بالبحر الأحمر بخلاف المتعاملين مع السياح والمواطنين العاديين.

وأضاف أنه سيتم استكمال تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح وهم العاملين في البازارات السياحية- سائقى التاكسي.

أشار المحافظ إلى قيام المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثقته التامة في وعى مواطنى المحافظة في تطبيق تلك الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها من مختلف دول العالم لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.