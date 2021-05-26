شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقب على واقعة التلوث البترولي في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعرف على أسباب مشكلة التلوث الزيتى الذي ظهر شمال مدينة الغردقة، والعمل على حلها لمنع تكرارها، مثمنًا الجهد والتنسيق الجيد بين وزارتى البترول والبيئة، خاصةً ما تم إنجازه في إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي بخليج السويس، الناتج عن المنشأت البترولية، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في الوقت الذي تسعى فيه مصر لاحداث تنمية اقتصادية تراعى الأبعاد البيئية.

وقد أكد المهندس طارق الملا على أن هناك استمرار لتواجد العمالة والمعدات بالموقع ويتم العمل على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، مع الأخذ في الإعتبار مراعاة الظروف الجوية وأحوال الطقس.

واتفق الملا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أنه بنهاية الأسبوع القادم وبالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل سيتم وضع جدول زمنى للانتهاء من الدراسات المطلوبة في هذا الصدد بحيث يتم الانتهاء منها خلال شهرين، مع استمرار الإجراءات الخاصة بتنظيف الشاطئ ومتابعة الموقع بإستمرار.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قد شهدت تلوثا بتروليًا وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة، فيما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول باتخاذ العديد من الاجراءات الفورية العاجلة في هذا الشأن.