شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم الإبل على الزراعات.. «الريف المصري» تتدخل لحل مشكلة مزارعي «المغرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد ممثلي الشركة بعقد عقد سلسلة جلسات مواجهة وتراضى بين المزارعين المتضررين وبين أصحاب الجمال المتسببة في إحداث الأضرار والتلفيات لحل مشكلة تضرر بعض المنتفعين وصغار المزارعين من دخول الجمال والإبل الخاصة بعرب صحراء المغرة وتسبب الإبل في إتلاف بعض الزراعات.

وأوضح بيان رسمي أصدرته شركة الريف المصري الجديد، اليوم الأربعاء، إنه تم تحرير محاضر صلح موثقة بمعرفة وفى حضور ممثلى شركة تنمية الريف المصري الجديد وتقدير قيمة التلفيات الناتجة وتغريم أصحاب الجمال بها وإلزامهم بسدادها بشكل فورى للمتضررين وهو ما تم بالفعل في أكثر من حالة مشابهة.

وحذرت شركة تنمية الريف المصري الجديد المخطئين من أصحاب الإبل المتسببة في إتلاف الزراعات في المنطقة، والتنبيه على أصحاب الجمال من عرب صحراء المغرة بعدم تكرار هذه المشكلات مرة أخرى، ومنع دخول الجمال والإبل الخاصة بهم إلى أراضى الغير من منتفعى «الريف المصرى الجديد»، وذلك تفاديًا لقيام الشركة بتصعيد الموقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.