شكرا لقرائتكم خبر عن "بيلينكن" ينقل تحيات "بايدن" للرئيس السيسى ويؤكد اهتمامه بتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، و توماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكى، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكى".

ونقل "بلينكن" إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكى، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى الفعال الذى تتمتع بها مصر فى الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمى، ومساهمتها بقيادة الرئيس فى السعى لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة.