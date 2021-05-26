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طارق شوقى يكشف أسباب سحب تعديلات قانون التعليم وتوقيت إعادتها مرة أخرى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت سحب تعديلات قانون التعليم للرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يتم إعادة تقديمها مجددا وعرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشيوخ "خلال أسابيع".

 

وردا على سؤال حول طرح تلك التعديلات للحوار المجتمعي قبل إرساله للبرلمان مجددا، أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز" ، إن "هذا الأمر سابق لأوانه في هذه الفترة.

 

وأوضح وزير التعليم أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ، ستكون باستخدام "التابلت" بالمدارس المجهزة للطلاب، مردفا: "لا علاقة لها بسحب مشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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