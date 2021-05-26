شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يكشف أسباب سحب تعديلات قانون التعليم وتوقيت إعادتها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت سحب تعديلات قانون التعليم للرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يتم إعادة تقديمها مجددا وعرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشيوخ "خلال أسابيع".

وردا على سؤال حول طرح تلك التعديلات للحوار المجتمعي قبل إرساله للبرلمان مجددا، أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز" ، إن "هذا الأمر سابق لأوانه في هذه الفترة.

وأوضح وزير التعليم أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ، ستكون باستخدام "التابلت" بالمدارس المجهزة للطلاب، مردفا: "لا علاقة لها بسحب مشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد".