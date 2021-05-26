شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة ورياح.. والعظمى فى القاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.